Про інші події, які відбулись у світі станом на 4 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми Британця та його 200 собак і кішок евакуювали з Афганістану: що відомо про притулок

Страшні наслідки урагану Іда

Через ураган Іда без електроенергії опинилися понад мільйон людей в Луїзіані. Наразі постраждалим допомагають приблизно 5 тисяч військовослужбовців та нацгвардійців.

Відзначимо! Стабільний вітер під час урагану досягав 240 кілометрів на годину, а в деяких районах пориви були і до 280 кілометрів на годину, як у 2005 році.

Підлітки і вогнепальна зброя

За інформацією Everytown Research, за 6 років підлітки віком від 14 – 17 років становили найбільшу вікову групу дітей, залучених до ненавмисних пострілів. Дослідники цієї теми запевняють, що цього можна було б уникнути, якби у кожному штаті існували закони, які обмежують доступ дітей до зарядженої зброї. Один з варіантів – тримати її розрядженою в сейфі на замку.

Насильство над дітьми

Недбалість батьків не обмежується самою лише неуважністю чи байдужістю до дітей. На жаль, є такі люди, які відверто ненавидять своїх малих. Наприклад, в Індії заарештували матір, яка відзняла понад 200 відео про те, як жорстоко б'є свого сина.

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Новий фільм від Marvel

В українських кінотеатрах 2 вересня 2021 року стартував показ нового фільму від Marvel "Шан Чі та легенда десяти кілець". Головний герой в соціальних мережах поділився з користувачами, як виконує трюк для кінострічки.

ПТСР у тварин

Питаннями посттравматичного стресового розладу у тварин науковці почали займатися ще на початку 1920 років. Першими піддослідними стали зайці. Згідно із дослідженнями, страх може змінити довгострокову поведінку та фізіологію диких тварин: від риб до слонів.

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Стейк з яловичини на 3D-принтері

Науковці з Японії успішно надрукували мармуровий шматок яловичини вагю. Технологія називається біопринт. Потрібна вона для того, щоб створювати замінники різних продуктів.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 4 вересня: дивіться відео