Про інші події, які відбулись у світі станом на 4 вересня – дізнайтесь у програмі.
До теми Британця та його 200 собак і кішок евакуювали з Афганістану: що відомо про притулок
Страшні наслідки урагану Іда
Через ураган Іда без електроенергії опинилися понад мільйон людей в Луїзіані. Наразі постраждалим допомагають приблизно 5 тисяч військовослужбовців та нацгвардійців.
Підлітки і вогнепальна зброя
За інформацією Everytown Research, за 6 років підлітки віком від 14 – 17 років становили найбільшу вікову групу дітей, залучених до ненавмисних пострілів. Дослідники цієї теми запевняють, що цього можна було б уникнути, якби у кожному штаті існували закони, які обмежують доступ дітей до зарядженої зброї. Один з варіантів – тримати її розрядженою в сейфі на замку.
Насильство над дітьми
Недбалість батьків не обмежується самою лише неуважністю чи байдужістю до дітей. На жаль, є такі люди, які відверто ненавидять своїх малих. Наприклад, в Індії заарештували матір, яка відзняла понад 200 відео про те, як жорстоко б'є свого сина.
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Новий фільм від Marvel
В українських кінотеатрах 2 вересня 2021 року стартував показ нового фільму від Marvel "Шан Чі та легенда десяти кілець". Головний герой в соціальних мережах поділився з користувачами, як виконує трюк для кінострічки.
ПТСР у тварин
Питаннями посттравматичного стресового розладу у тварин науковці почали займатися ще на початку 1920 років. Першими піддослідними стали зайці. Згідно із дослідженнями, страх може змінити довгострокову поведінку та фізіологію диких тварин: від риб до слонів.
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Стейк з яловичини на 3D-принтері
Науковці з Японії успішно надрукували мармуровий шматок яловичини вагю. Технологія називається біопринт. Потрібна вона для того, щоб створювати замінники різних продуктів.
Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 4 вересня: дивіться відео