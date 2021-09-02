Водночас стихія затопила вулиці, метро та перші поверхи будівель. Однак серед американців є й такі, що у хаосі знайшли можливість розважитись.

Читайте також Вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь: вже є 9 жертв

Зустріч "Іду" з кальяном

В одному з п'яти боро Нью-Йорка – Бронксі місцевий мешканець зустрів "Іду" незвичним способом.

Чоловік плавав між будинками на надувному матраці, куривши кальян.

Ураган "Іда" в США: коротко

"Іда" почав вирувати у південних регіонах США 29 серпня.

Тропічний циклон спершу отримав 4 категорію з 5 можливих.

Швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів на годину.