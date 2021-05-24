Вести Кремля: Беларусь якобы защищала Европу, задерживая Протасевича

В Беларуси задержали журналиста Романа Протасевича. В телеграмм-канале, приближенном к пресс-службе Александра Лукашенко, отметили, что такой способ "Беларусь защитила Европу".

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на понедельник, 24 мая – читайте далее.

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Жириновский об ошибке Сталина

Российский политик Владимир Жириновский заявил, что Иосиф Сталин во время Второй мировой войны совершил ошибку. Говорится о том, что Сталин настоял на открытии Второго фронта союзными державами. Жириновский считает, что СССР мог самостоятельно "всех поставить на колени".

В России создают боевых роботов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о серийном производстве боевых роботов с искусственным интеллектом. Он заверил, что роботы могут воевать самостоятельно. Они якобы могут посоревноваться с героями фантастических фильмов.

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Рогозин раскритиковал Маска

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал выступление американского изобретателя и главы SpaceX Илона Маска перед студентами. Рогозин сказал, что это было "бессодержательно". Добавил, что "не думает, что Маск сказал им что-то новое".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 мая: видео