Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на понеділок, 24 травня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путін погрожує "вибити зуби" через Сибір

Жиріновський про помилку Сталіна

Російський політик Володимир Жиріновський заявив, що Йосип Сталін під час Другої світової війни зробив помилку. Мовиться про те, що Сталін наполіг на відкритті другого фронту союзними державами. Жириновський вважає, що СРСР міг самостійно "всіх поставити на коліна".

У Росії створюють бойових роботів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про серійне виробництво бойових роботів з штучним інтелектом. Він запевнив, що роботи можуть воювати самостійно. Вони нібито можуть позмагатися з героями фантастичних фільмів.

До теми В Естонії бойові роботи Milrem пройшли випробування в режимі реального вогню

Рогозін розкритикував Маска

Керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін розкритикував виступ американського винахідника і глави SpaceX Ілона Маска перед студентами. Рогозін сказав, що це було "беззмістовно". Додав, що "не думає, що Маск сказав їм щось нове".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 травня: відео