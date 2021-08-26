Вести Кремля: В Госдуму баллотируется пропагандист со странным удостоверением

В Госдуму от "Единой России" баллотируется Евгений Попов. Это ведущий пропагандистской программы на телеканале. Однако интересен еще один момент – он по непонятным причинам стал членом организации людей с инвалидностью.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на четверг, 26 августа – узнавайте в программе.

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"Лебединое озеро" из танков

Российские военные организовали балет "Лебединое озеро", однако использовали для этого белорусские танки. Это произошло во время учений на полигоне. Профессиональная балерина и белорусский танкист станцевали фрагмент из балета на крыше танка.

Рогозин пригласил Маска, Брэнсона и Безоса

Глава Роскосмоса пригласил в Россию миллиардеров: Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса. Он хочет, чтобы они были свидетелями запуска корабля "Союз" – он доставит на МКС группу для съемок российского кино.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 26 августа: смотрите видео