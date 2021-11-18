Вести Кремля: Кадыров одним махом может побороть безработицу

Появилось видео, где Рамзану Кадырову помогали садиться в автомобиль. Так глава Чечни борется с безработицей в республике, потому что подниматель ноги – это не единственная вакансия, которую предлагает его администрация.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 18 ноября – читайте далее.

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Научный руководитель Путина знает формулу успеха

Научный руководитель Владимира Путина стал владельцем пятизвездочного отеля на берегу Финского залива. На балансе отеля более миллиарда рублей.

Поклонская против Кремля

Наталья Поклонская критикует QR-коды. Она заявила, что это якобы нарушение Конституции. Так бывшая прокурор оккупированного Крыма и депутат Госдумы в очередной раз выступила против Кремля.

Обратите внимание Поклонская, которую отправили в Кабо-Верде, начала критиковать российские власти

Наказание за старый твит

Суд в Москве признал структуры Алексея Навального экстремистскими летом 2021 года. В то же время сейчас наказывают даже тех, кто твитил об организации еще несколько лет назад.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 ноября: смотрите видео