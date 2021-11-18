Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 18 листопада – читайте далі.
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Науковий керівник Путіна знає формулу успіху
Науковий керівник Володимира Путіна став власником п'ятизіркового готелю на березі Фінської затоки. На балансі готелю є понад мільярд рублів.
Поклонська проти Кремля
Наталія Поклонська критикує QR-коди. Вона заявила, що це нібито порушення Конституції. Так колишня прокурорка окупованого Криму та депутатка Держдуми вкотре виступила проти Кремля.
Зверніть увагу Поклонська, яку відправили в Кабо-Верде, почала критикувати російську владу
Покарання за старий твіт
Суд у Москві визнав структури Олексія Навального екстремістськими влітку 2021 року. Водночас зараз карають навіть тих, хто твітив про організацію ще кілька років тому.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 листопада: дивіться відео