Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 18 листопада – читайте далі.

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Науковий керівник Путіна знає формулу успіху

Науковий керівник Володимира Путіна став власником п'ятизіркового готелю на березі Фінської затоки. На балансі готелю є понад мільярд рублів.

Поклонська проти Кремля

Наталія Поклонська критикує QR-коди. Вона заявила, що це нібито порушення Конституції. Так колишня прокурорка окупованого Криму та депутатка Держдуми вкотре виступила проти Кремля.

Зверніть увагу Поклонська, яку відправили в Кабо-Верде, почала критикувати російську владу

Покарання за старий твіт

Суд у Москві визнав структури Олексія Навального екстремістськими влітку 2021 року. Водночас зараз карають навіть тих, хто твітив про організацію ще кілька років тому.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 листопада: дивіться відео