Вести Кремля: Коммунисты России устроили протест из-за выборов

В Москве партия коммунистов России устроила митинг против фальсификаций на выборах в Госдуму. По оценке российских СМИ, на митинге собрались примерно 200 человек.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 21 сентября – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля: для России снова во всем виноват Байден

Электромобиль С-400

В России выпустят гражданский электрогазомобиль E-NEVA. Россияне взялись за две комплектации топливной системы, в первом случае – газовое авто должно "проехать на одной заправке более тысячи километров".

Борьба с абортами в России

Российское правительство запланировало повысить долю отказов от абортов до 50%. Ожидается, что женщины чаще будут проходить "предабортные консультации".

В музей Екатеринбурга пришли "казаки"

В Музее советского быта Екатеринбурга вспыхнул скандал из-за "Арт-барахолки", которая состоялась при участии ресурсного центра для ЛГБТ. В музей якобы пришли "казаки".

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Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 21 сентября: видео