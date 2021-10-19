Вести Кремля: Кремль хочет наложить вето на "Игру в кальмара"

В России заявили, что сериал "Игра в кальмара" плохо влияет на подростков. Там решили привлечь психологов для анализа воздействия на несовершеннолетних.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 19 октября – узнайте в программе.

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Путин – любитель Dota

Президент России Владимир Путин отличился тем, что поздравил российскую команду Team Spirit с победой на The International-2021. Это чемпионат мира по Dota 2. О таких предпочтениях главы Кремля не догадывался никто.

Бастрыкин доводит людей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доводит людей до недопустимых поступков. Например, он жестко раскритиковал работу руководителя пермского управления, после чего тот покончил с жизнью.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 19 октября: смотрите видео