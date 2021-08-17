Вести Кремля: Кремль выделит 7 миллиардов рублей на формирование духовности

Власти России выделят 7 миллиардов рублей из резервного фонда на производство контента. Он якобы будет формировать гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности у молодежи.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на вторник, 17 августа – узнавайте дальше.

Интересно Вести Кремля: Зюганов воскресил еще одного героя

"Фейковый" Брюс Уиллис

Российская компания Deepcake создала цифровую копию Брюса Уиллиса. Его дипфейк "заменил" актера в рекламе оператора связи в России. Всего запланировано снять примерно 15 видео с участием нейродвойника звезды.

Макет за 30 миллионов долларов

В России продемонстрировали модель нового самолета-истребителя пятого поколения Chekmate. Только на макет авиатехники потратили 30 миллионов долларов. В руководстве "Объединенной авиастроительной корпорации" заявили, что сейчас стоимость серийного производства озвучить не могут.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Выпуск программы "Вести Кремля" за 17 августа 2021 года: смотрите видео