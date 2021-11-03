Вести Кремля: Лавров едва не украл семейную реликвию у Норвегии

Сергей Лавров во время визита в Норвегию едва не спровоцировал скандал. Политик ошибочно принял за подарок семейную реликвию главы министерства иностранных дел страны – ящик времен Второй мировой войны.

О других курьезных событиях, которые произошли в России – узнайте в программе.

К теме Лавров рассказал, что Байден через него "передал приветы" Путину

Тайные закупки для Росгвардии

Российские власти расширили список ведомств, которые могут не обнародовать данные о своих закупках. В частности, это касается Росгвардии и Федеральной службы охраны. Теперь они должны присоединиться к не менее "дружественным" структурам в вопросе секретности.

Россия, Зимбабве и космос

Представители России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании космоса. Определенная логика в таких действиях есть, ведь любой Зимбабвийский шаман знает о звездах не меньше, чем глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Тренировочное стойло

В России стремительно растет заболеваемость и смертность из-за распространения коронавируса. Однако в городе Курган нашли способ остановить COVID-19. В местном торговом центре установили деревянные ограждения, чтобы отделить вакцинированных людей от тех, кто еще не сделал прививку.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 ноября: смотрите видео