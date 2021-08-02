Вести Кремля: Лукашенко может и сам получить олимпийские медали

Александр Лукашенко наконец дождался 2 медалей белорусских олимпийцев. В то же время легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала руководителей из Беларуси. Ей сразу же приказали вернуть в страну.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на понедельник, 2 августа – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лукашенко накормил белорусских олимпийцев, но это не помогло

Долголетие в России

Россиянам предлагали подписать соглашение о долголетии. Такой документ обязывает дожить до 80 лет. Однако люди возмутились и освистали депутата Госдумы Александра Ильтякова.

Путин хочет продлевать срок службы

Владимир Путин предложил, чтобы ему дали право продлевать сроки службы маршалов и генералов. Согласно законопроекту, срок продления службы он будет выбирать по своему усмотрению.

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Разрешение на убийство редких животных

В России вступил в силу возмутительный закон. Согласно документу, там могут охотиться на редких животных, занесенных в Красную книгу. Зоозащитники уже заявили, что это способ легализации трофейной охоты.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 2 августа: смотрите видео