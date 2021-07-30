Вести Кремля: Лукашенко накормил белорусских олимпийцев, но это не помогло

Александр Лукашенко помпезно отправил белорусских спортсменов на Олимпийские игры. Еще заявил, что они не голодные. Однако это не помогло получить медали. Спортсменам пока не удалось получить ни одной награды.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 30 июля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лукашенко хочет возглавить европейскую партию "зеленых"

Недвижимость Скабеевой

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал информацию о наличии элитной недвижимости у супругов Евгения Попова и Ольги Скабеевой – российских пропагандистов. Говорится о 2 квартирах в Москве стоимостью 300 миллионов рублей.

Иск против Disney

Московская фирма "Сыр на весь мир" захотела отсудить у американской компании Disney Enterprises бренд "Король Лев". Фирма объяснила это тем, что Disney не использует этот товарный знак для сыров, молока, масла и других молочных продуктов.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 июля: смотрите видео