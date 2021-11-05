Вести Кремля: Лукашенко обиделся на Путина из-за Крыма и заплакал

Лукашенко обиделся на Путина из-за Крыма. Якобы глава Кремля не показал, хотя и обещал показать самопровозглашенному президенту Беларуси новинки полуострова.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 5 ноября – узнайте в программе.

Поехал один и не пригласил, – Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым

Рост цен на овощи в России

В России растут цены на овощи. Центробанк заявил, что плохой урожай может вызвать удорожание продуктов. Все более-менее было бы понятно, если бы не заявление Владимира Путина об очень хорошем урожае в 2021 году.

Коронавирус в Туркменистане

Сначала в Туркменистане не признавали коронавирус и даже запрещали использовать это слово. Но теперь в стране людей, которые нарушают масочный режим, принудительно отправляют собирать хлопок и свеклу.

К теме Не ходишь в маске – иди на поле: в Туркменистане наказывают нарушителей карантина

Россиянин подал иск на Metallica

Гражданин России обратился в суд с иском к американской металл-группе Metallica. Мужчина требует от музыкантов миллиард долларов. Он заявил, что артисты у него украли текст для песен, а также обложку.

Молебен от коронавируса

В России в очередной раз побили новый рекорд по количеству смертельных исходов из-за коронавируса. Между тем, российская православная церковь призвала новосибирцев на массовую молебен против COVID-19.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно просмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 5 ноября: смотрите видео