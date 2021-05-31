Какие еще курьезные события произошли в России 31 мая – читайте в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: Россия взялась за "фантастических" роботов

Фильм с Кадыровым

Министр культуры России Ольга Любимова будет снимать документальный фильм вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Лента будет об объектах культурного наследия Республики.

Новая пропаганда Киселева

Российский пропагандист Дмитрий Киселев снова в эфире наговорил много лишнего и курьезного. Он заявил, что Россия и Беларусь – "другие". Эти страны якобы значительно лучше Европы, которая "увлеклась гей-парадами и сменой пола".

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Новые правила "Юнармии"

Вступать в российское движение "Юнармия" теперь смогут с 6 лет, а не с 8. Такое решение приняли руководствуясь тем, что якобы стоит сразу с 1 класса "воспитывать" граждан.

Запреты от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь удивил своим решением. Он запретил гражданам страны надевать узкие и порванные джинсы, ведь это якобы угрожает режиму. Также действует запрет на определенный вид стрижки.

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Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 31 мая: видео