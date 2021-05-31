Які ще курйозні події трапились у Росії 31 травня – читайте у програмі.

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Фільм з Кадировим

Міністерка культури Росії Ольга Любимова зніматиме документальний фільм разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Стрічка буде про об'єкти культурної спадщини республіки.

Нова пропаганда Кисельова

Російський пропагандист Дмитро Кисельов знову в ефірі наговорив багато зайвого та курйозного. Він заявив, що Росія і Білорусь – "інші". Ці країни нібито є значно кращими за Європу, яка "захопилась гей-парадами та зміною статі".

Цікаво Путін не знайде проросійського кандидата у Білорусі, крім Лукашенка, – Піонтковський

Нові правила "Юнармії"

Вступати в російський рух "Юнармія" тепер зможуть з 6 років, а не з 8. Таке рішення прийняли, зважаючи на те, що нібито варто одразу з 1 класу "виховувати" громадян.

Заборони від Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин знову здивував своїм рішенням. Він заборонив громадянам країни одягати вузькі та порвані джинси, адже це нібито загрожує режиму. Також діє заборона на певний вид стрижки.

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Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 31 травня: відео