Вести Кремля: Лукашенко загнал себя в тупик

Александр Лукашенко в сентябре 2020 года закрыл границы с Польшей и Литвой, однако теперь государства столкнулись с наплывом мигрантов из Белоруссии. Впрочем, пока их будут вылавливать по лесам, самопровозглашенный президент засыплет Европу одним веществом.
О других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси 15 июня – читайте дальше.
К теме Вести Кремля: Лукашенко задумался о будущем и хочет вооружить население
Теория Жириновского
Владимир Жириновский стал спортивным экспертом и назвал причину поражения российской сборной по футболу. По его словам, у других стран есть "допинг", а у бедных россиян его нет. Также они очень хорошие, поэтому и проигрывают.
Запугивание Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что мирных белорусов стоит научить использовать стрелковое оружие. Все для того, чтобы в "тяжелые времена не пришлось учиться на поле боя". Однако теперь он запугивает цивилизованный мир другими методами.
Увольнение в "Роскосмосе"
Космонавта Сергея Крикалева освободили с должности исполнительного директора пилотируемых программ "Роскосмоса". По его словам, причиной стало несогласие с решением снимать фильмы на МКС.
Слезы Бузовой
На российском спортивном телеканале решили поговорить о "Евро-2020" с Ольгой Бузовой. Однако в "экспертности" певицы усомнились, поэтому она расплакалась в эфире.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 15 июня 2021: смотрите видео