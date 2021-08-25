Вести Кремля: Президент Туркменистана стал золотовалютным фондом своей страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл новый промышленный комплекс. Он заложил в основу золотую капсулу, после чего золотой лопатой с золотой тачки по золотому желобу забросил туда первую порцию бетона.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на среду, 25 августа – узнавайте в программе.

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Диета от Ким Чен Ына

В Северной Корее показали мультфильм, в котором раскритиковали переедание и ожирение. В стране начали обращать внимание на питание, когда начал худеть Ким Чен Ын.

В России в очередной раз искажают историю

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Ульяновской области Алексей Ситников заявил, что под флагом России деды и прадеды воевали в так называемой "Великой Отечественной войне". "Именно под ним защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг", – сказал он.

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