Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на середу, 25 серпня – дізнавайтесь у програмі.

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Дієта від Кім Чен Ина

У Північній Кореї показали мультфільм, в якому розкритикували переїдання та ожиріння. У країні почали звертати увагу на харчування тоді, коли почав худнути Кім Чен Ин.

В Росії вкотре перекручують історію

Співголова регіонального штабу Загальноросійського народного фронту Ульяновської області Олексій Ситников заявив, що під прапором Росії діди та прадіди воювали у так званій "Великій Вітчизняній війні". "Саме під ним захисники країни в інших гарячих точках виконували свій священний обов'язок", – сказав він.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 серпня: дивіться відео