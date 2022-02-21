Вести Кремля: Пропагандист Соловьев расплакался в эфире

Российский пропагандист Владимир Соловьев не удержал слез в прямом эфире. Он цинично расплакался из-за слов о событиях на Донбассе.

Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 21 февраля – узнавайте в программе.

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Честная правда

Дмитрий Песков отметился очередным лживым заявлением. Представитель Владимира Путина заявил, что Россия на протяжении всей своей истории якобы никогда ни на кого не нападала.

Чеченский профессионализм

Лидер Чечни Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь на должность замруководителя своего секретариата. Девушка окончила среднюю школу в 2019 году, однако о наличии у нее высшего образования, необходимого для работы на госслужбе, ничего не известно.

Маразм по-русски

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил передать жилье людей, которые умерли от коронавируса, беженцам из Донбасса. По его словам, жители оккупированных территорий Донбасса и Луганщины могут компенсировать смертность от COVID-19.

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Фейк-машина

В России заявили, что на оккупированной территории Луганщины якобы предотвращен теракт на трассе Луганск – Изварино. Как рассказали оккупанты, на пути так называемых эвакуационных автобусов, которые везли людей в Россию, стояли "Жигули", а там якобы 200 килограммов тротила.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 февраля: смотрите видео