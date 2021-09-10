Вести Кремля: Путин имеет свою любимицу для обнуления в Госдуме

Команда Навального опубликовала новое расследование. На этот раз настал черед автора поправки об обнулении сроков Путина – Валентины Терешковой. Однако в центре внимания не именно она, а ее дочь Елена и муж Андрей Родионов.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 10 сентября, смотрите в программе.

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Баталии вокруг "Бурана"

Директор "РКК Байконур" Даурен Муса заявил, что они не будут возвращать корабль "Буран" России. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал это "безответственным поступком".

Расизм в России

Блогер Мария-Магдалена Тункара рассказывала в сети о том, что расизм существует в России. Она записала в тиктоке несколько видеороликов об этой проблеме. Из-за этого девушка получала угрозы.

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