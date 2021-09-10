Про інші події, які відбулися в Росії станом на 10 вересня – дивіться у програмі.
До теми Чіткий сигнал Путіну: Навальний отримає престижну німецьку нагороду
Баталії довкола "Бурану"
Директор "РКК Байконур" Даурен Муса заявив, що вони не повертатимуть корабель "Буран" Росії. Гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав це "безвідповідальним вчинком".
Расизм в Росії
Блогерка Марія-Магдалена Тункара розповідала у мережі про те, який расизм існує у Росії. Вона записала в тіктоці кілька відеороликів про цю проблему. Через це дівчина отримувала погрози.
Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 вересня: відео