Вести Кремля: Путин кнопкой вызывает чай

Российский президент Владимир Путин держал около себя кнопку, которую все сочли секретной. Как оказалось, она предназначена для того, чтобы вызвать помощника или просить чая.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 23 ноября – читайте дальше.

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Условие от Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью BBC. Он сказал, что сядет за стол переговоров с оппозицией, если Владимир Путин будет договариваться о чем-нибудь с Александром Навальным.

Возмущение Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские СМИ несправедливо акцентируют внимание в сообщении о преступлениях на выходцах с Кавказа. После этого Чечня внесла законопроект о запрете называть национальность правонарушителей.

Шалаш нелегалов

Депутат Госдумы России Виталий Милонов посетил "шалаши" на границе Беларуси и Польши, где идет миграционный кризис. Он обвинил Европу в ситуации с мигрантами, агрессии и отсутствия человечности.

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