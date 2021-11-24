Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 23 листопада – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: Путін готовий взяти участь у випробуваннях вакцини після хом'яків

Умова від Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю для BBC. Він сказав, що сяде за стіл перемовин з опозицією, якщо Володимир Путін домовлятиметься про щось з Олександром Навальним.

Обурення Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські ЗМІ несправедливо акцентують у повідомленні про злочини на вихідцях з Кавказу. Після цього Чечня внесла законопроєкт про заборону називати національність правопорушників.

Шалаш нелегалів

Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов відвідав "шалаші" на кордоні Білорусі та Польщі, де триває міграційна криза. Він звинуватив Європу у ситуації з мігрантами, агресії та відсутності людяності.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 листопада: дивіться відео