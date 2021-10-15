Вести Кремля: Путин отправил Поклонскую в ссылку

Владимир Путин назначил "крымского прокурора" Наталью Поклонскую послом в африканскую страну Кабо-Верде. Коллаборант и экс-депутат Госдумы заявила, что считает этот пост признаком высокого доверия от главы Кремля.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 15 октября – узнайте в программе.

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Пенсионерка 35 лет живет в бочке

Пенсионерка из Омска Светлана Чернова уже 35 лет живет в железной бочке, которую в 1986 году ей предоставил завод. В доме нет воды, центрального отопления и газа.

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