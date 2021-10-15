Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 15 жовтня – дізнайтеся в програмі.

До теми Путін таки відправив Поклонську в Африку: стала послом в Кабо-Верде

Росія створила "прорив" у боротьбі з коронавірусом

Російські науковці заявили, що поєднання вакцин "Супутник Лайт" та Moderna при ревакцинації є набагато ефективнішим, ніж препарат одного виробника. До того ж нібито позитивною є і сумісність з вакциною AstraZeneca.

Франція відправить в Росію тонни відходів

Французька атомна компанія Orano підписала контракт з "Росатомом" на відправку в Росії понад тисячі тонн відпрацьованого урану. У межах угоди в Сибір під виглядом сировини для виробництва ядерного палива доставлять уранові відходи.

Пенсіонерка 35 років живе в діжці

Пенсіонерка з Омська Світлана Чєрнова вже 35 років живе в залізній діжці, яку 1986 році їй надав завод. У помешканні немає води, центрального опалення й газу.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 жовтня: дивіться відео