Вести Кремля: Путин превращает Россию в "банановую республику"

Во время "Прямой линии" в июне россияне спросили у Владимира Путина, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Прошло несколько недель, и в июле цены на этот фрукт выросли настолько, что достигли максимального значения с 2016 года.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 16 июля – в программе.

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Главе штаба Навального смягчили приговор

В Архангельске суд на 3 месяца сократил срок заключения бывшему главе штаба оппозиционера Алексея Навального. Андрея Боровикова в апреле 2021 года приговорили к 2,5 годам колонии за репост на своей странице клипа Rammstein.

В Чечне запрещают продавать продукты невакцинированным

В Чечне продуктовые магазине начали обслуживать покупателей только с COVID-сертификатом. Соответствующий указ издал глава Республики Рамзан Кадыров. Отныне люди, которые не вакцинировались против коронавируса, не смогут приобрести продукты.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 июля: видео