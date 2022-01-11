Вести Кремля: Путин придумал новое имя для Токаева

Владимир Путин во время выступления на заседании Организации договора о коллективной безопасности забыл имя Касым-Жомарта Токаева. В частности, он назвал его "Кемелом".

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