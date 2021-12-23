Вести Кремля: Путин проверил журналистов на "серебряную пропаганду"

Перед пресс-конференцией Владимира Путина всех журналистов обработали частицами серебра. Прибор поставили из-за, мол, пандемии.

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К теме Большая пресс-конференция Путина: где и почему соврал президент России

Двойное гражданство

Госдума отложила до 1 января 2023 года запрет на двойное гражданство для чиновников. К этому сроку они должны отказаться от иностранного гражданства или от жилья за рубежом.

Самолеты в "Бермудском треугольнике"

Российские самолеты аграрного назначения исчезли в Казани. Таинственные самолеты уже разыскивают, ведь на них россияне потратили более 165 миллионов рублей.

Апартаменты за терроризм

Экс-главарь боевиков на Донбассе, который стал депутатом Госдумы от пропутинской партии "Единая Россия", купил апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро.

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