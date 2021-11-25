Вести Кремля: Путин ревакцинировался особым порошком

Владимир Путин заявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса. Для этого глава Кремля воспользовался уколом и специальным порошком.

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"Покушение" на Лукашенко

Александр Лукашенко дал интервью журналисту BBC, во время которого вел себя довольно хамовито. Однако самопровозглашенный президент рассказал кое-что очень "интересное". По словам Лукашенко, в 1994 году его "расстреляли", однако даже несмотря на это он не сдался.

Туристы-декабристы

Иркутский чиновник рассказал, что декабристы "очень любили" их край и приезжали туда целыми семьями, чтобы его увидеть. То, что они бывали в Иркутске, является неоспоримым фактом. Впрочем, чиновник не упомянул, что декабристы делали это не по собственной воле, а находились там в ссылке.

Российские чиновники на позитиве

В Тюмени сотрудник следственного комитета совершил смертельное ДТП, в котором погибли 2 человека. Однако депутат Госдумы призвал не упоминать должности виновников резонансных аварий. Это якобы "формирует" негативное отношение людей ко всей структуре в целом.

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