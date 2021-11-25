Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 25 листопада – читайте далі.

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"Замах" на Лукашенка

Олександр Лукашенко дав інтерв'ю журналістові BBC, під час якого поводився досить хамовито. Однак самопроголошений президент розповів дещо дуже "цікаве". За словами Лукашенка, у 1994 році його "розстріляли", однак навіть попри це він не здався.

Туристи-декабристи

Іркутський чиновник розповів, що декабристи "дуже любили" їхній край та приїжджали туди цілими сім'ями, щоб його побачити. Те, що вони бували в Іркутську, є беззаперечним фактом. Втім, чиновник не згадав, що декабристи робили це не з власної волі, а перебували там у засланні.

Російські чиновники на позитиві

У Тюмені співробітник слідчого комітету вчинив смертельну ДТП, у якій загинули 2 людини. Однак депутат Держдуми закликав не згадувати посади винуватців резонансних аварій. Це начебто "формує" негативне ставлення людей до усієї структури загалом.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 листопада: дивіться відео