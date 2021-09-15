Вести Кремля: Путинский министр завел любовницу

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который женат более 20 лет, завел любовницу Светлану Полякову. На нее Лавров записал немало незаконных доходов: недвижимость и автомобили.

Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 15 сентября – узнайте в программе.

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Российская ракета не полетит на Луну

Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Ранее предполагалось, что техническое проектирование ракеты завершится в октябре 2021 года.

На Марсе понадобится кровь космонавтов

Ученые из Университета Великобритании адаптировали старую китайскую технологию для условий на планете Марс. На нем могут делать бетон из крови космонавтов и пыли.

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