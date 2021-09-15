Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 15 вересня – дізнайтесь у програмі.
До теми Лавров звинуватив Україну у "клянченні" грошей через "Північний потік-2"
Російська ракета не полетить на Місяць
Росія припинила розроблення надважкої ракети для польотів на Місяць. Раніше припускалося, що технічне проєктування ракети завершиться у жовтні 2021 року.
На Марсі знадобиться кров космонавтів
Учені з університету Великої Британії адаптували стару китайську технологію для умов на планеті Марс. На ньому можуть робити бетон із крові космонавтів та пилу.
Повний випуск "Вєсті Кремля" за 15 вересня: дивіться відео