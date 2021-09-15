Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 15 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми Лавров звинуватив Україну у "клянченні" грошей через "Північний потік-2"

Російська ракета не полетить на Місяць

Росія припинила розроблення надважкої ракети для польотів на Місяць. Раніше припускалося, що технічне проєктування ракети завершиться у жовтні 2021 року.

На Марсі знадобиться кров космонавтів

Учені з університету Великої Британії адаптували стару китайську технологію для умов на планеті Марс. На ньому можуть робити бетон із крові космонавтів та пилу.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Кремля" за 15 вересня: дивіться відео