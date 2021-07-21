Вести Кремля: Путину принесли мороженое в розовом чемоданчике

Владимир Путин во время посещения авиасалона МАКС поел мороженое и угостил им других. В то же время стаканчики пломбира ему доставили в розовом чемоданчике.

Какие еще курьезные события случились в России по состоянию на среду, 21 июля – в программе.

К теме Вести Кремля: В России возводят очередной Путин Таун

Лукашенко раскритиковал посла

Александр Лукашенко раскритиковал посла Беларуси в Риге. Это произошло из-за того, что тот не отреагировал "по-мужски" на инцидент с белорусским флагом в Литве, и не "набил морду" главе МИДа и председателю Рижской думы.

Робот Fedor зарегистрировался в твиттере

Российский робот Fedor создал собственную страницу в твиттере. Однако описания, которые публиковало произведение российской космонавтики мало кому понятны, так что аккаунт быстро убрали.

Теория о вакцинации от РПЦ

В России выдвинули очередную теорию по вакцинации против коронавируса. Епископ Порфирий заявил, что вакцинация может "повредить образ бога в человеке". Однако собственно в РПЦ такое заявление не оценили.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 июля: видео