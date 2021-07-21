Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на середу, 21 липня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: В Росії зводять черговий Путін Таун

Лукашенко розкритикував посла

Олександр Лукашенко розкритикував посла Білорусі в Ризі. Це сталося через те, що той не відреагував "по-чоловічому" на інцидент з білоруським прапором у Литві, і не "набив морду" главі МЗС та голові Ризької думи.

Робот Fedor зареєструвався у твітері

Російський робот Fedor створив власну сторінку у твітері. Проте описи, які публікував витвір російської космонавтики мало кому зрозумілі, тож акаунт швидко прибрали.

Теорія про вакцинацію від РПЦ

У Росії висунули чергову теорію щодо вакцинації проти коронавірусу. Єпископ Порфирій заявив, що вакцинація може "пошкодити образ бога в людині". Проте власне в РПЦ таку заяву не оцінили.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 липня: відео