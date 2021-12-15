Вести Кремля: Рашкину запретили ночную охоту на лосей
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Российский коммунист Валерий Рашкин попался на браконьерстве. Депутат Госдумы убеждал, что он с друзьями нашел в лесу мертвого лося. По решению суда Рашкин оказался под ночным домашним арестом.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 15 декабря – читайте дальше.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 15 декабря: смотрите видео