Вести Кремля: В России арестовали сторонника шамана, который шел изгонять Путина
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
В Тюмени арестовали журналиста Виктора Егорова. Он получил известность как "Дед Мороз из отряда шамана Габышева", который собирался в поход против Владимира Путина.
О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на среду, 18 августа – узнавайте в программе.
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Выпуск программы "Вести Кремля" за 18 августа 2021 года: смотрите видео