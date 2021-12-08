Вести Кремля: В России обнародовали неоднозначную агитацию о "ковидных гнидах"
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
В России обнародовали неоднозначную агитацию с призывом вакцинироваться от коронавируса. По мнению чиновников, именно она может стать стимулом для рядовых россиян.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 8 декабря – читайте далее.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 декабря: смотрите видео