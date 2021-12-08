Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 8 грудня – читайте далі.
Швей Швеєвіч Швевальний
Олексій Навальний вирішив освоїти корисну та важливу справу. Зокрема, російський опозиціонер отримав роботу в колонії, де відбуває свій термін. Тепер він працюватиме у швейному цеху тюремної установи.
Лікар тіл людських
Патріарх Кирил заявив, що у храмі можна найменше боятися заразитися коронавірусом. Однак це й не дивно, адже гроші на яхти просто так не з'являться.
Бюст для члена "трійки" НКВС
Прокуратура Новосибірська запропонувала встановити у місті бюст генпрокурора часів СРСР Романа Руденка, який причетний до масових розстрілів. Однак їй несподівано відмовили за формальною причиною.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 грудня: дивіться відео