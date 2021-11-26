Вести Кремля: В России проверяют Netflix на ЛГБТ-пропаганду

В России проверяют сервис Netflix касательно нарушений закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующая жалоба поступила в российское министерство внутренних дел.

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Инфляция в России

Кремль призвал россиян не беспокоиться из-за инфляции и падения рубля. Кроме того, по словам российских экспертов, через год доллар будет стоить всего 67 рублей, а евро – 72 рубля.

Скандал с Хохловым

Российский тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии. Алгоритмы соцсетей расценивали его как оскорбление украинцев. Сообщения с упоминанием его фамилии автоматически блокируются.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 ноября: смотрите видео