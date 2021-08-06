Вести Кремля: Россия попала в очередной скандал из-за ЛГБТ-олимпийцев

Международный олимпийский комитет требует объяснений из-за оскорбления в отношении ЛГБТ-олимпийцев. Они прозвучали в эфирах российских телеканалов.

Подробнее о других курьезах, которые произошли в России за пятницу, 6 августа – узнайте в программе.

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"Макдональдс" искушает россиян

Православная россиянка подала в суд на "Макдональдс". Она обвинила компанию в том, что 2 года назад реклама искусила ее чизбургером. Женщина не удержалась, заказала и съела еду на 39 рублей, а теперь требует 1000 рублей моральной компенсации.

Избили узбекистанца

В Томском отделении министерства внутренних дел России избили узбекистанца за то, что он снимал разговор с полицейским на видео. Кроме того, в России теперь будут брать отпечатки пальцев у всех гастарбайтеров.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 6 августа 2021: смотрите видео