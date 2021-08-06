Детальніше про інші курйози, які відбулися у Росії за п'ятницю, 6 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Росія в очікуванні на ідеальні вибори – без ОБСЄ

"Макдональдс" зваблює росіян

Православна росіянка подала у суд на "Макдональдс". Вона звинуватила компанію у тому, що 2 роки тому реклама звабила її чізбургером. Жінка не стрималась й замовила та з'їла їжу на 39 рублів, а тепер вимагає 1 тисячу рублів моральної компенсації.

Побили узбекистанця

У Томському відділенні міністерства внутрішніх справ Росії побили узбекистанця за те, що він знімав розмову з поліцейським на відео. Крім того, у Росії тепер братимуть відбитки пальців у всіх гастарбайтерів.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 6 серпня 2021 року: дивіться відео