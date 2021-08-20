Вести Кремля: Россиянам сказали не слушать иностранные песни после COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал россиянам, находящимся на реабилитации после COVID-19, не слушать иностранные песни. По его словам, стоит петь народные. Как это поможет людям – трудно представить.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на пятницу, 20 августа – узнавайте в программе.

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Скандал с русофобами

"Единая Россия" хочет запретить въезд в страну русофобам. Все из-за инцидентов, которые произошли в Казахстане и Кыргызстане. Там требуют, чтобы русскоязычные работники сферы обслуживания говорили на казахском языке. Москва возмутилась.

Макрон призвал освободить Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону пообщался с главой Кремля Владимиром Путиным. Обсуждали и Украину. В конце разговора Макрон призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 20 августа: смотрите видео