Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на п'ятницю, 20 серпня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво "Пам'ятник Путіну": у Москві поставили велетенську скульптуру, схожу на "шматок лайна"

Скандал з русофобами

"Єдина Росія" хоче заборонити в'їзд в країну русофобам. Все через інциденти, які трапились у Казахстані та Киргизстані. Там вимагають, аби російськомовні працівники сфери обслуговування говорити казахською мовою. Москва обурилась.

Макрон закликав звільнити Навального

Президент Франції Еммануель Макрон телефоном поспілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним. Обговорювали і Україну. Наприкінці розмови Макрон закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.