І все б нічого, але навіть місцеві мешканці задум автора не второпали. Адже вигляд скульптура має, м'яко кажучи, неоднозначний.

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"Лайно воно і в Африці лайно"

Скульптуру з не надто промовистою назвою "Велика глина №4" поставили у Москві у середині серпня. І вона одразу викликала жваве обговорення у соцмережах.

Річ у тім, що люди при всьому бажанні глину у скульптурі не вбачали. Здебільшого асоціювалася пам'ятка з чимсь геть іншим.

Москва, Болотна
А з чим у вас асоціюється ця скульптура? / Фото зроблене для "Российской газеты".

Типові коментарі з соцмереж до "Великої глини №4"

Болотна
"Купа на Болотній" / Фото з твітера Вадима Радченка

До слова, символічно чи ні, роботу швейцарського художника Урса Фішера поставили на Болотній набережній.

  • Саме там та на площі поруч 10 років тому почалися масштабні протести росіян через фальсифікації на президентських виборах та перемогу Володимира Путіна у першому турі.
  • Ті події отримали назву "болотна революція", але закінчилися приблизно тим же, з чим асоціюється тепер у росіян 12-метрова скульптура Фішера.

"Шматок, так би мовити, лайна" і "ми просто приїхали посміятися": як оцінили місцеві нову скульптуру – дивіться у відео від телеграм каналу LifeShot.

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