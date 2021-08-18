І все б нічого, але навіть місцеві мешканці задум автора не второпали. Адже вигляд скульптура має, м'яко кажучи, неоднозначний.
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"Лайно воно і в Африці лайно"
Скульптуру з не надто промовистою назвою "Велика глина №4" поставили у Москві у середині серпня. І вона одразу викликала жваве обговорення у соцмережах.
Річ у тім, що люди при всьому бажанні глину у скульптурі не вбачали. Здебільшого асоціювалася пам'ятка з чимсь геть іншим.
А з чим у вас асоціюється ця скульптура? / Фото зроблене для "Российской газеты".
Типові коментарі з соцмереж до "Великої глини №4"
- "А хто це навалив купу на Болотній?" (твітер Вадима Радченка).
- "Церетелі у порівнянні з Фішером просто геній" (твітер Наталії Яковлєвой).
- "Лайно воно і в Африці лайно" (твітер Svetla).
- "Яка це скульптура? Це ж просто на*рано" (твітер "Узник совести").
- "Багато хто сплутав "Велику глину" з пам'ятником Володимиру Володимировичу (Путіну – 24 канал). Не дивно, адже і одне і друге – лайно" (твітер Иосіфа Лєвінсона).
"Купа на Болотній" / Фото з твітера Вадима Радченка
До слова, символічно чи ні, роботу швейцарського художника Урса Фішера поставили на Болотній набережній.
- Саме там та на площі поруч 10 років тому почалися масштабні протести росіян через фальсифікації на президентських виборах та перемогу Володимира Путіна у першому турі.
- Ті події отримали назву "болотна революція", але закінчилися приблизно тим же, з чим асоціюється тепер у росіян 12-метрова скульптура Фішера.
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