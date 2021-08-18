І все б нічого, але навіть місцеві мешканці задум автора не второпали. Адже вигляд скульптура має, м'яко кажучи, неоднозначний.

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"Лайно воно і в Африці лайно"

Скульптуру з не надто промовистою назвою "Велика глина №4" поставили у Москві у середині серпня. І вона одразу викликала жваве обговорення у соцмережах.

Річ у тім, що люди при всьому бажанні глину у скульптурі не вбачали. Здебільшого асоціювалася пам'ятка з чимсь геть іншим.



А з чим у вас асоціюється ця скульптура? / Фото зроблене для "Российской газеты".

Типові коментарі з соцмереж до "Великої глини №4"



"Купа на Болотній" / Фото з твітера Вадима Радченка

До слова, символічно чи ні, роботу швейцарського художника Урса Фішера поставили на Болотній набережній.

Саме там та на площі поруч 10 років тому почалися масштабні протести росіян через фальсифікації на президентських виборах та перемогу Володимира Путіна у першому турі.

Ті події отримали назву "болотна революція", але закінчилися приблизно тим же, з чим асоціюється тепер у росіян 12-метрова скульптура Фішера.

"Шматок, так би мовити, лайна" і "ми просто приїхали посміятися": як оцінили місцеві нову скульптуру – дивіться у відео від телеграм каналу LifeShot.

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