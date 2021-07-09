Вести Кремля: Россиянам запретили секс из-за вакцинации

Россия снова прославилась громкими и бессмысленными заявлениями. Там посоветовали гражданам не заниматься сексом после прививки от COVID-19.

Что еще курьезного произошло в России в четверг, 9 июля – узнайте в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лавров назвал очевидным ввод войск в Афганистан

Навальный об обысках в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии. Он рассказал о том, что его часто раздевают полностью – таким образом обыскивают. Причин для таких обысков множество, даже встреча с адвокатом.

"Экстремистская деятельность" Яшина

В России деятеля Илью Яшина признали лицом, причастным к экстремистской деятельности. Это стало причиной его снятия с выборов. Однако самым интересным является то, что доказательства нашли якобы на его телеграм-канале, а сам Яшин никогда его не имел.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 9 июля 2021 года: смотрите видео