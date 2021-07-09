Вести Кремля: Россиянам запретили секс из-за вакцинации
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Россия снова прославилась громкими и бессмысленными заявлениями. Там посоветовали гражданам не заниматься сексом после прививки от COVID-19.
Что еще курьезного произошло в России в четверг, 9 июля – узнайте в программе.
Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лавров назвал очевидным ввод войск в Афганистан
Навальный об обысках в колонии
Оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии. Он рассказал о том, что его часто раздевают полностью – таким образом обыскивают. Причин для таких обысков множество, даже встреча с адвокатом.
"Экстремистская деятельность" Яшина
В России деятеля Илью Яшина признали лицом, причастным к экстремистской деятельности. Это стало причиной его снятия с выборов. Однако самым интересным является то, что доказательства нашли якобы на его телеграм-канале, а сам Яшин никогда его не имел.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 9 июля 2021 года: смотрите видео