Що ще курйозного сталось у Росії у четвер, 9 липня – дізнайтесь у програмі.
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Навальний про обшуки у колонії
Опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії. Він розповів про те, що його часто роздягають повністю – у такий спосіб обшукують. Причин для таких обшуків є безліч, навіть зустріч з адвокатом.
"Екстремістська діяльність" Яшина
У Росії діяча Іллю Яшина визнали особою, причетною до екстремістської діяльності. Це стало причиною його зняття з виборів. Однак найцікавішим є те, що докази службовці нібито на його телеграм-каналі, а сам Яшин ніколи його не мав.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 липня 2021 року: дивіться відео