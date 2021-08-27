Вести Кремля: Россияне создали новую вакцину Aurora-CoV

В России создали еще одну, уже пятую, вакцину от коронавируса. Новое поколение препарата получило название Aurora-CoV.

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Интересно Вести Кремля: в Госдуму баллотируется пропагандист со странным удостоверением

Поклонская станет послом России

Одиозный депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. После оккупации Крыма в 2014 году она была самопровозглашенным прокурором боевиков на полуострове.

Учительница пожаловалась Путину

Русская учительница пожаловалась Владимиру Путину на образ педагога в шоу "Наша Russia". Несмотря на то, что передача выходила примерно 10 лет назад, глава Кремля поддержал петицию.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 27 августа: смотрите видео