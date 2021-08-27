Про інші курйози, які відбулися у Росії за 27 серпня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: У Держдуму балотується пропагандист з дивним посвідченням

Поклонська стане послом Росії

Одіозна депутатка Держдуми Наталія Поклонська стане послом Росії у Республіці Кабо-Верде, що розташована на Островах Зеленого Мису в Атлантичному океані. Після окупації Криму в 2014 році, вона була самопроголошеною прокуроркою бойовиків на півострові.

Вчителька поскаржилась Путіну

Російська вчителька поскаржилась Володимиру Путіну на образ педагога у шоу "Наша Russia". Пропри те, що передача виходила приблизно 10 років тому, очільник Кремля підтримав петицію.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 серпня: дивіться відео