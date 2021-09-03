Вести Кремля: Российские СМИ взялись за странный звук Путина

Российские СМИ пытаются выяснить, что за странный звук издал Владимир Путин. Это произошло во время итогов его совещания с членами правительства России.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 3 сентября – узнавайте в программе.

К теме Российские госканалы не показали, как школьник исправил Путина, когда тот перепутал войны

СМИ нашли тикток дочери Слуцкого

Журналисты нашли тикток 11-летней дочери скандального депутата России Леонида Слуцкого. Речь идет о депутате от ЛДПР, которого обвиняли в домогательствах.

Захарова взялась за "бокс"

Спикер российского МИД Мария Захарова опубликовала в соцсетях фото, на котором позировала в боксерских перчатках. "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска", – подписала снимок Захарова.

Путин не понял школьника

Владимир Путин на встрече со школьниками не понял ученика, который просил подписаться на его канал на ютубе. Президент России ответил на просьбу со словами "Что нужно подписать?".

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск "Вести Кремля" за 3 сентября: смотрите видео